L'ancien ministre José Happart condamné à 8 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé ce mardi 19 mai son jugement dans le dossier de José Happart et consorts. José Happart, qui avait plaidé l'acquittement, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis selon une information qui nous a été communiquée par son avocat.

José Happart, ancien ministre et président du parlement wallon, est suspecté par la justice liégeoise d'avoir usé de son influence, lorsqu'il était président du conseil d'administration de l'aéroport de Liège, et d'avoir favorisé des entrepreneurs dans le cadre de la construction à bas prix de la maison d'une amie.

Lors de son réquisitoire, le parquet avait insisté sur des préventions de corruption passive et active ainsi que sur une prévention de faux. Le parquet avait aussi demandé la condamnation d'une entreprise à une peine d'amende significative et des confiscations par équivalent de 300.000 euros contre l'entrepreneur, de 73.000 euros contre José Happart et de 68.000 euros contre son amie. Le jugement avait et reporté en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus.