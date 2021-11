L'ancien président du Comité olympique brésilien condamné à 30 ans de prison

(Belga) L'ancien président du Comité olympique brésilien (COB) Carlos Nuzman a été condamné à 30 ans et 11 mois de prison dans le cadre d'une affaire de corruption autour de l'élection de Rio de Janeiro comme ville hôte des Jeux Olympiques de 2016, ont révélé les médias locaux jeudi soir.

Selon les médias brésiliens, un tribunal de Rio a aussi infligé des peines de prison à l'ancien directeur général des Jeux 2016 Leonardo Gryner (13 ans et 10 mois) et à l'ancien gouverneur de Rio Sergio Cabral (10 ans et 8 mois). Les trois hommes ont été inculpés en 2017 pour corruption, blanchiment d'argent, évasion fiscale et constitution d'une organisation criminelle. Deux ans plus tard, Cabral avait admis devant la justice que deux millions de dollars avaient été versés à plusieurs membres du Comité international olympique (CIO) alors que lui et Nuzman s'assuraient des votes pour l'élection de la ville hôte, en 2009, par le CIO. Rio avait remporté l'élection devant Madrid, Tokyo et Chicago. Nuzman avait ensuite dirigé le comité d'organisation. (Belga)