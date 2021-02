L'appel du père de Néva: "Je veux récupérer ma grande fille avant qu’il ne soit trop tard"

Logan est un jeune père dévasté. Mardi dernier, il était sur son lieu de travail lorsque la police l’a contacté pour lui annoncer la pire des nouvelles. Néva, sa fille de 22 mois, avait été retrouvée à Frameries au domicile de son ex-compagne, battue à mort. Les secours n’ont rien pu faire à part constater que l'enfant était décédé depuis déjà plusieurs heures.

Très rapidement, un suspect est arrêté, il s’agit de Mickael, le compagnon de la mère. Il a été placé sous mandat d’arrêt, la justice montoise le soupçonne d’avoir battu l'enfant à mort.

J’ai appris que leur mère continue de disjoncter, je veux faire un scandale et récupérer l’enfant qui me reste

Aujourd’hui, Logan n’arrive pas à faire le deuil suite à la mort brutale de sa fille. D’autant plus qu’il avait déjà prévenu la police du danger probable que couraient ses filles du fait de la consommation de stupéfiants du nouveau compagnon de la maman Jessica, et de la relation tumultueuse qu’il entretenait avec elle. Il explique à RTL INFO : "Moi je travaille, je ne bois pas et je ne me drogue pas. Pourtant, je ne pouvais voir mes filles que dans un centre. Mais une maman qui a des problèmes avec la drogue et un beau-père violent et toxicomane, eux, n’avaient pas besoin de centre pour voir mes filles ! Où est la justice ? Maintenant, ma fille est morte et moi je suis mort à l’intérieur. J’ai appris que leur mère continue de disjoncter. Je veux faire un scandale et récupérer l’enfant qui me reste."

Logan a reçu des centaines de messages de soutien et des propositions d’aide (vêtements, salon, lit, vaisselle…). Il nous montre fièrement une photo de la chambre qui n’attend plus que sa grande fille qui a eu 3 ans le 5 janvier.

Il reconnait avoir eu des problèmes avec la justice dans le passé mais il affirme avoir tout fait pour se remettre dans le droit chemin, notamment par amour pour ses filles.

Le jeune père ne supporte pas le fait que sa fille soit au côté de la maman qui est toujours hospitalisée suite à une intervention qui a eu lieu avant le drame: "J'ai une maison, un salaire, je travaille tous les jours. J'ai de quoi récupérer ma fille, je la veux. Maintenant que cette 'mère' se fasse soigner avant de revoir notre fille. Qu’elle se fasse aider par rapport à ses problèmes psychologiques. Elle reverra ensuite notre fille dans de bonnes circonstances. J'ai eu des échos par rapport au comportement de sa maman à l'hôpital et je ne suis pas du tout rassuré."

Logan a eu l'occasion de voir sa fille aînée à plusieurs reprises cette semaine, encadré par des assistantes sociales.