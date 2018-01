L'application de location de voiture Virtuo débarque à Bruxelles

Le service de location de voiture Virtuo vient d'ouvrir au cours du mois de janvier, à Bruxelles et Zaventem, ses deux premières stations hors de France, a annoncé vendredi la start-up française.

Virtuo se présente comme un service de location de voiture "100% mobile". Toutes les démarches, de la réservation du véhicule à sa restitution, en passant par le constat, se font par le truchement d'une application, par ailleurs élue "meilleure application de l'année 2016" par Apple. La société a été fondée en France en 2015 et a bénéficié d'une première levée de fonds de 1,7 million d'euros auprès d'investisseurs privés, dont l'homme d'affaires français Xavier Niel (fondateur d'Iliad-Free et co-propriétaire du journal Le Monde).

Le service a été lancé en avril 2016 avant une seconde levée de fonds, cette fois de 7,5 millions d'euros, en septembre 2017, auprès du fonds d'investissement Balderton Capital. Une nouvelle étape pour la société française, qui compte 18 stations dans l'Hexagone, 25 employés et revendique 50.000 utilisateurs, passe donc par l'ouverture en Belgique de deux stations: à la gare de Bruxelles-Midi et à l'aéroport de Zaventem (Brussels Airport). "Bruxelles, par sa proximité et ses synergies avec la France, par son importance économique et sa centralité géographique au carrefour des grands échanges européens, se présente comme la première étape la plus naturelle de l'expansion internationale de Virtuo", souligne la société, qui mise également sur Londres pour son développement.