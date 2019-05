L'arrêt de la circulation ferroviaire à Bruxelles, une tuile pour les navetteurs: "J'ai 2h30 de marche à faire"

Un incendie s'est déclaré à la gare du Nord, au niveau de loges électriques. Conséquence: la circulation ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi est interrompue. L'axe est un point névralgique du rail belge. Le blocage provoque donc des perturbations dans tout le pays. Une véritable tuile pour les navetteurs. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir. Ils nous racontent leur matinée complètement chamboulée.

J'ai dû attendre qu'on nous ait ramené sur Ottignies et maintenant je reprends un autre train vers Gembloux

C'est d'abord Alain qui nous explique ce qui s'est passé. "J'ai pris le train de 6h01 à Gembloux en direction de Bruxelles et on s'est arrêté un peu avant Bruxelles avec une annonce qui nous indiquait qu'en raison d'un problème électrique général, on était à l'arrêt. Et 10 minutes plus tard, une annonce nous indiquait qu'on allait faire demi-tour vers Ottignies. J'allais au boulot donc j'ai dû attendre qu'on nous ait ramené sur Ottignies et maintenant je reprends un autre train vers Gembloux pour reprendre ma voiture. J'arrête les frais là. Connaissant la SNCB comme ils communiquent, je vais prendre ma voiture, je serai dans les bouchons, tant pis, je perdrai du temps. J'ai avisé mon employeur et puis voilà", confie-t-il.

J'ai 2h30 de marche à faire

Pour Marilyn, les perturbations à la SNCB s'ajoutent aux blocages au TEC, provoqués par l'action de la FGTB. "J'ai pris le train de 6h12 pour me rendre à Bruxelles à mon travail. Il est maintenant passé 7h30 et je suis toujours à la gare d'Ath. On ne nous a pas informés de ce qui se passait donc moi je suis descendue à la gare d'Ath et comme il y a grève des TEC, je ne sais pas retourner jusqu'à ma voiture qui se trouve à Leuze. Donc j'ai 2h30 de marche à faire parce qu'on ne sait pas venir me chercher et je ne sais pas me rendre à mon travail non plus. Il n'y a pas d'autre train. Rien ne circule de l'autre côté. On nous a seulement dit qu'il fallait d'abord éteindre le feu à Bruxelles-Nord puis seulement réparer et puis les trains partiront au compte-gouttes", nous explique-t-elle.