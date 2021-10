L'attaque à l'arc en Norvège traitée comme "un acte terroriste"

(Belga) L'attaque à l'arc qui a fait cinq morts en Norvège ressemble à ce stade à un "acte terroriste", ont estimé les services de sécurité norvégiens jeudi, qui n'ont pas pour autant relevé le niveau d'alerte dans le pays.

Les événements survenus mercredi soir à Kongsberg, ville du sud-est de la Norvège, "ont les apparences d'un acte terroriste à ce stade, mais l'enquête (...) tirera davantage au clair ce qui les a motivés", a indiqué le PST dans un communiqué. L'homme interpellé, qui a reconnu les faits selon les enquêteurs, est un Danois de 37 ans converti à l'islam suspecté par le passé de radicalisation, avait annoncé plus tôt dans la journée la police norvégienne. Il "est connu du PST", a confirmé le service de sécurité intérieur, qui se refuse toutefois à en dire plus. Le service norvégien a toutefois laissé inchangé son niveau de menace d'attentat dans le pays, considéré comme "modérée". "Selon notre analyse, ce qu'il s'est passé mercredi à Kongsberg ne change pas l'état de la menace au niveau national", écrit-il. L'auteur présumé des faits, dont le nom n'a pas été rendu public, doit être présenté à un juge vendredi et doit également subir des examens psychiatriques, selon les autorités.