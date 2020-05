L'audience de Hans Van Themsche reportée au 23 juin

(Belga) L'audience devant le tribunal de l'application des peines (TAP) sur la sentence de Hans Van Themsche a été ajournée mardi parce que les victimes ont été informées trop tard qu'elle devait avoir lieu. "Je dois dire que je le regrette personnellement beaucoup", a déclaré Bart Herman, l'avocat de Van Themsche. Ce dernier demande une surveillance électronique.

Le TAP devait examiner l'affaire mardi, mais l'audience a été ajournée parce que le tribunal n'avait pas informé les victimes à temps. La question sera à nouveau traitée le 23 juin prochain, bien que le parquet ait déjà donné un avis négatif. Hans Van Themsche a été condamné à la prison à vie par la cour d'assises d'Anvers le 11 octobre 2007 pour les meurtres à caractère raciste de deux personnes et tentatives de meurtre sur une troisième personne à Anvers. L'homme d'une trentaine d'années originaire de Wilrijk a demandé un allègement de sa peine. Son avocat, Me Herman, parle d'une "étape nécessaire" et indique que "nous réalisons très bien qu'il s'agit d'un travail de très, très longue durée". M. Van Themsche a tué la petite Luna Drowart (2 ans) et sa baby-sitter d'origine malienne Oulematou Niangadou (25 ans) dans le centre d'Anvers le 11 mai 2006. Le Turc Songul Koç (47 ans) a été grièvement blessé mais a survécu à l'attaque. Le jeune homme a déclaré après les faits qu'il était parti délibérément à la recherche de personnes d'origine étrangère. (Belga)