L'audience suspendue jusqu'à jeudi dans l'attente des documents motivant les fouilles à nu

(Belga) La présidente de la cour d'assises chargée du procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 a décidé mercredi peu avant 15h00 de suspendre l'audience jusqu'au lendemain dans l'attente de documents individualisés motivant les fouilles à nu des accusés détenus.

Les avocats de la défense refusaient en effet que l'audience se poursuive tant qu'ils n'avaient pas reçu les documents prouvant que les fouilles à nu pratiquées mardi et mercredi avaient bien été motivées. "On suspend l'audience jusque demain 09h00. À ce moment-là, s'il n'y a pas eu de fouilles à nu avec génuflexion les accusés sont là. S'il y a des fouilles et qu'ils ne sont pas là mais que la défense a reçu un document individualisé pour justifier la fouille à nu de chaque détenu, je prendrai une ordonnance de prise de corps, car il faut avancer", a-t-elle déclaré, visiblement agacée. (Belga)