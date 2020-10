L'auteur d'un braquage décède dans un crash à Courtrai

(Belga) L'auteur d'un homejacking est décédé dans un accident de voiture, dimanche après-midi à Courtrai. Trois malfrats avaient pris la fuite avec un véhicule qui s'est finalement crashé. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Flandre occidentale.

Les trois hommes, masqués et armés d'un pied de biche, sont entrés dans une maison à Kuurne et ont menacé l'occupante âgée de 60 ans. Le mari de celle-ci n'était pas présent. Les voleurs ont ordonné à la femme d'ouvrir un coffre-fort contenant 50.000 euros. Lorsqu'elle a refusé, elle a été ligotée, torturée et menacée pendant trois heures. Elle a été battue à plusieurs reprises. Finalement, les auteurs ont retiré le coffre-fort du mur et se sont enfuis en voiture. Ils ont également emporté des bijoux. Un combi de police a remarqué le véhicule français et s'est lancé à sa poursuite. Le véhicule des malfrats a ensuite été impliqué dans un accident sur la R8 à Courtrai, au cours duquel deux autres voitures ont été touchées. Le véhicule des auteurs s'est retourné et le conducteur (un homme né en 1979) est mort. Les deux autres occupants, nés en 1994 et 1998, ont pu être arrêtés presque immédiatement et ont été conduits à l'hôpital avec des blessures légères où ils seront encore interrogés dimanche. Les suspects sont tous originaires du nord de la France et ont été arrêtés pour torture et vol avec violence. (Belga)