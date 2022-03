Un camion s'embrase sur l'autoroute E411 et provoque de gros embouteillages

Un camion a pris feu sur l'autoroute E411 à hauteur de Bierges (Wavre). Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir. Les pompiers brabançons wallons des postes de Braine-l'Alleud et de Wavre ont été appelés à intervenir vers 15h55. Les faits sont survenus dans la direction Bruxelles vers Namur et ont provoqué plusieurs kilomètres de ralentissements. La chaussée a dû être fermée à la circulation pour faciliter l'intervention des pompiers. Peu avant 17h, une partie du trafic a été rétablie. Les bandes de droite et du milieu restaient obstruées.

Nous ignorons pour l'instant si l'incendie a fait des victimes.