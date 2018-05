L'autoroute E411 sera fermée plusieurs heures en direction de Bruxelles: un camion accidenté doit être évacué

La Sofico a annoncé que l'autoroute E411 sera fermée à Resteigne en direction de Bruxelles dans l'après-midi de ce dimanche pour dégager un camion accidenté. Une déviation sera mise en place à Tranzine.

Un camion accidenté empêche, depuis dimanche matin, la circulation sur les deux bandes de la E411 vers Bruxelles à hauteur de Resteigne (Tellin). Le camion, seul en cause, a versé sur le bas-côté, selon la Sofico, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. La voie de droite a été fermée au trafic, qui est donc réduit à une seule bande.



La Sofico a indiqué que l'autoroute devra être totalement fermée pendant plusieurs heures dimanche après-midi pour décharger le camion et le dépanner. Une déviation sera mise en place à partir de la sortie Tranzine où il faudra suivre les panneaux "GN" via la N40. Le timing précis de la fermeture de l'autoroute n'a pas été communiqué.