L'avocat de l'homme suspecté d'avoir abattu un policier à Spa réagit: "Impossible à l'heure actuelle de savoir si c’est lui ou pas lui qui a tiré"

Maître Renaud Molders-Pierre est l’avocat d’Ivo Theunissen, l’homme suspecté d'avoir abattu un policier à Spa dimanche dernier. L’homme a été auditionné à trois reprises et RTLinfo a pu se procurer le contenu de ces auditions. L’avocat explique, au micro de notre journaliste Julien Modave: "Les informations qui sont contenues dans la presse et qui sont rendues publiques sont particulièrement problématiques à l’heure actuelle, la défense n’a pas encore eu accès au dossier répressif, donc on est obligé, finalement, d’apprendre les différents éléments à charge – parce que ce ne sont que les éléments à charge qui sont développés jusqu’ici – en lisant la presse. C’est tout à fait inacceptable, d’autant plus que cela pourrait permettre finalement aux personnes qui doivent encore être interrogées, et qui seraient peut être impliquées, d’éventuellement adapter leur stratégie de défense, alors qu’à l’heure actuelle, il n’est pas établi, ni juridiquement, ni factuellement de manière certaine que c’est effectivement monsieur Theunissen qui a tiré".



Il ajoute: "Il est extrêmement choqué par les accusations qui sont portées à son encontre, dont il faudra déterminer si oui ou non elles sont établies, mais à l’heure actuelle, c’est impossible de savoir si c’est lui ou pas lui qui a tiré".