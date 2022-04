L'écluse de Terneuzen de nouveau opérationnelle, le trafic maritime reprend

(Belga) L'écluse de Terneuzen est de nouveau en service après une collision entre deux bateaux ayant provoqué son arrêt, mercredi. En conséquence, une douzaine de passages n'ont pas pu avoir lieu, mais ils sont reprogrammés, a indiqué le North Sea Port jeudi.

L'écluse avait été endommagée après qu'un bateau, le Bothniaborg de 82 m de long, était entré en collision avec un autre, l'Embla de 153 m de long, ce qui lui avait fait heurter la porte de l'écluse. Il n'y a que des dommages aux bateaux au-dessus de la ligne de flottaison et aucune fuite. Il n'y a pas eu de blessés non plus. Une équipe de la Rijkswaterstaat s'est rendue sur place et l'écluse a été remise en service jeudi vers 13h00. (Belga)