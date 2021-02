L'église du Béguinage de Bruxelles occupée par des sans-papiers

(c) Common Wikimedia - Romaine

Plusieurs collectifs de sans-papiers occupent depuis dimanche l'église du Béguinage, située place Sainte-Catherine dans le centre de Bruxelles. Ils réclament un véritable dialogue avec les autorités et des initiatives pour leur permettre de travailler.

Les collectifs de sans-papiers bruxellois s'estiment ignorés par les autorités. Ils ont récemment mené des actions visant le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V). Ces associations ont désormais décidé d'aller un cran plus loin, en occupant l'église du Béguinage. Elles ont pour cela obtenu l'accord du prêtre Daniël, tant que les règles corona sont respectées. "Nous voulons avoir la chance de travailler, par exemple dans des secteurs où l'on manque de main d'oeuvre. Nous en avons marre de cette vie", a résumé un porte-parole des sans-papiers, dont la situation est encore compliquée par la crise sanitaire. (Belga)