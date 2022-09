L'employé d'une boucherie poignardé aux Abattoirs d'Anderlecht: la police cherche ces trois témoins

Le samedi 7 mai 2022 vers 08h30, un individu a poignardé un employé de la boucherie "AMAR" située aux Abattoirs d’Anderlecht. La victime décèdera de ses blessures et l’auteur a été arrêté.

Dans le cadre de cette enquête, la police cherche à identifier trois témoins qui se trouvaient sur le lieu des faits.

Le 1er témoin a les cheveux grisonnants et une calvitie. Il portait une veste noire et un pantalon noir.

Le 2ème témoin était vêtu d’une veste noire à capuche, d’un pantalon foncé et d’une casquette noire. Il était en possession d’un caddy brun.

Le 3ème témoin porte une barbe et des lunettes. Il est était vêtu d’une veste matelassée foncée et d’un pantalon en jeans bleu. Il était en possession d’un sac de courses de marque "Action" et d’un caddy à motifs noirs et blancs.

Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez ces trois témoins, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande de Monsieur le Juge d’instruction Anciaux à Bruxelles.