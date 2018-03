L'ensemble de la filière bovine wallonne menacée: l'entreprise Véviba fermée par l'AFSCA

Les enquêteurs de l'AFSCA ont mené des perquisitions sur le site de l'entreprise Véviba. Ils ont constaté que 50% des produits contrôlés étaient non conformes avec les règles sanitaires dont des dates falsifiées sur certains produits congelés et des morceaux de viande à l'étiquetage douteux.

Le ministre wallon de l'Agriculture René Collin souhaite, à la suite de l'annonce mercredi du retrait des agréments de l'entreprise Veviba de Bastogne, qu'une réunion urgente s'organise, avec notamment le ministre fédéral de l'Agriculture, l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), le ministre wallon de l'Economie et la SOGEPA (Société wallonne de gestion et de participation). Il s'agira d'envisager, sans délais, les mesures de sauvegarde de l'outil et de favoriser la reprise rapide de toutes les activités, tout en garantissant le respect des normes sanitaires, a annoncé par communiqué, mercredi soir, le cabinet du ministre Collin.

300 emplois en jeu

Ce matin sur Bel RTL, le ministre exprimait son inquiétude: "On a un outil de travail qui est suspendu. On a 300 emplois qui sont en jeu. On a aussi derrière cette entreprise toute la filière bovine wallonne."

Mais de rester optimisme: "Je suis sur qu'il y a un moyen de mettre en place un dispositif de crise qui puisse assurer une reprise urgente des activités. La filière bovine ne peut pas attendre. C'est urgentissime de pouvoir faire fonctionner cet outil".





Le retrait des agréments des ateliers de découpe et d'étiquetage du centre de valorisation de la viande Veviba a été décidé par l'Afsca et le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme, suite à des informations reçues après une perquisition menée la semaine dernière par un juge d'instruction. Sur base des constats de l'enquête, l'Afsca a observé que certains produits de l'entreprise bastognarde n'étaient pas conformes aux normes sanitaires en vigueur.

Infractions constatées

Les infractions constatées sont relatives à des falsifications des renseignements sur la date de congélation de la viande et à une non-conformité des produits, précisait, mercredi, le cabinet du ministre Ducarme. De son côté, le ministre régional René Collin dit exprimer "sa vive préoccupation à la fois vis-à-vis de cet outil essentiel pour l'économie régionale, avec plus de 300 emplois salariés en jeu, et vis-à-vis de la filière bovine wallonne dont on connait déjà les graves difficultés." "Il en va du maintien des emplois de l'entreprise, mais tout autant des éleveurs bovins qui doivent pouvoir compter sur des outils de valorisation performants et permanents", ajoute le communiqué. Le dossier sera évoqué ce jeudi au gouvernement wallon.