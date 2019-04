L'épouse et la fille de Dimitri Fourny aussi inculpées

L'épouse et la fille du député-bourgmestre de Neufchâteau Dimitri Fourny (cdH) sont elles-mêmes aussi inculpées dans le dossier de suspicion de fraude électorale lors des élections communales de Neufchâteau, annonce lundi la RTBF. Contacté par Belga, le parquet du Luxembourg n'a pas commenté, à ce stade, cette information.

Dimitri Fourny est lui-même inculpé dans ce dossier mais affirme ne rien avoir à se reprocher. Entendant se concentrer à la défense de son honneur, l'intéressé a déjà fait un pas de côté en annonçant mettre un terme à sa carrière parlementaire après le 26 mai et a renoncé à être candidat aux élections. En tout, 21 personnes ont été inculpées. Une instruction judiciaire a été ouverte à l'initiative du parquet juste après le scrutin communal à la suite de suspicions autour de procurations concernant des résidents d'un home pour personnes âgées, géré par le CPAS de Neufchâteau. Les chefs d'inculpations sont: faux en écriture et usage de faux; abus de confiance, avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité; et participation à une association de malfaiteurs. Toujours selon la RTBF, Dimitri Fourny a été inculpé comme dirigeant de cette association de malfaiteurs, au même titre que la directrice du home au centre de l'affaire. En tout, 18 procurations litigieuses ont été découvertes lors de l'enquête. Selon ce qu'a annoncé le parquet du Luxembourg, elles auraient été utilisées dans le but de procurer des suffrages à la liste "Agir ensemble" tirée par Dimitri Fourny. Ce dernier reste toutefois bourgmestre de Neufchâteau en affaires courantes car le scrutin du 14 octobre n'a pas encore pu être validé, dans le volet de procédure administrative, par le gouverneur du Luxembourg, faute d'accès aux documents électoraux justement saisis par la justice. Le gouverneur a néanmoins reçu la semaine dernière, suite à sa demande formulée au parquet, le dossier électoral et le dossier d'instruction. Dans le cadre de sa compétence de validation du processus électoral, le gouverneur du Luxembourg a déjà annoncé qu'une audience publique consacrée à ce dossier se tiendra jeudi au palais provincial à Arlon. Le rapport d'instruction du dossier électoral par l'administration régionale sera exposé.