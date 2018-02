L'an passé, 69 fugitifs ou criminels en cavale ont été arrêtés par l'équipe du FAST, une unité spécifique de la police fédérale. Celle-ci mène ses enquêtes au-delà de nos frontières. A l'heure actuelle, elle recherche encore 1.832 personnes.

"Je ne vais pas dire que c'est de l'instinct de chasseur, mais c'est presque ça", témoigne anonymement un membre de l'équipe FAST de la police fédérale, au micro de notre journaliste Arnaud Gabriel. Le professionnel fait partie de l'unité spéciale qui mène des enquêtes au-delà des frontières belges dans l'objectif d'arrêter des fugitifs. "On fait de notre mieux pour pouvoir les retrouver", dit-il.

Dans son équipe, ils sont neuf. Des policiers joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. "Souvent, on arrive à des arrestations, ce qui est gratifiant pour nous, se réjouit-il. On a un résultat positif de notre travail, c'est très intéressant".

Trois des criminels les plus recherchés du pays arrêtés grâce à FAST

En effet, les arrestations réalisées par cette cellule sont très nombreuses. En 2017, l’équipe du FAST a arrêté 62 personnes. 49 autres ont été interpellées avec l’aide des zones de la police locale et fédérale. Au total, 411 fugitifs ont été arrêtés en Belgique mais aussi à l’étranger. Parmi eux, trois des criminels les plus recherchés du pays. "L'année dernière, on a ouvert 635 dossiers, explique un autre membre de cette cellule. Cela veut dire que ce sont des dossiers de personnes condamnées à des peines de plus de trois ans et pour lesquelles le magistrat responsable a fait un signalement international".



La collaboration avec la population est encouragée

70% des personnes arrêtées le sont à l’étranger. Si 2017 est un record, c’est aussi grâce l’aide de la population. Les témoignages sont de plus en plus nombreux. Mais le travail est encore long, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 1.832 criminels sont toujours recherchés.