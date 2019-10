L'Espagnol Raul Alarcon, double vainqueur du Tour du Portugal, suspendu pour dopage

(Belga) L'Espagnol de l'équipe W52-FC Porto, Raul Alarcon a été suspendu provisoirement pour dopage par l'UCI, l'Union cycliste internationale, a communiqué cette dernière lundi.

Le coureur de 33 ans, double vainqueur du Tour du Portugal en 2017 et 2018, a été contrôlé positif à une substance qui n'a pas été communiquée, pas plus que le lieu du contrôle. Alarcon avait entamé sa carrière chez Saunier Duval en 2007 rejoignant le niveau continental en 2009 et W52-FC Porto en 2016. Il a gagné le Tour des Asturies en 2017 et le GP du Portugal en 2018 avec des victoires d'étapes au Tour des Asturies en 2017 et au Tour de la Communauté de Madrid en 2017 aussi. Il compte douze victoires à son palmarès. (Belga)