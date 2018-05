L'Etat islamique a-t-il récupéré la tuerie de Liège à son compte en ignorant tout de Benjamin Herman?

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué mercredi l'attaque menée la veille dans la ville belge de Liège par un assaillant qui a tué deux policières et un étudiant, selon l'agence de propagande de l'organisation djihadiste, Amaq.

"L'auteur de l'attaque de la ville de Liège est un soldat de l'Etat islamique", a affirmé le groupe dans un communiqué mis en ligne par Amaq sur l'application Telegram.

C'est assez bref et cela laisse à penser que Daesch est en train de récupérer cet acte terroriste, nous expliquait ce matin Antoine Schuurwegen sur les ondes de Bel RTL.

"Le communiqué a été diffusé hier soir, quelques heures après que RTL notamment ait diffusé le témoignage de Darifa, la femme de ménage qui a été été prise en otage dans l'entrée de l'école."

"Dans son témoignage, Darifa expliquait que Benjamin Herman se disait converti à l'Islam, qui lui laissait la vie sauve parce qu'elle était musulmane et qu'elle devait pleurer pour ses frères en Palestine et en Syrie."

"On sait que Daech suit de près les médias occidentaux : les responsables de l'agence de propagande ont donc entendu ce témoignage et à leurs yeux cela à suffit semble-t-il pour valider l'attaque et à la récupérer. "

"Mais dans la manière dont le communiqué est rédigé, il apparait clairement que Daech ignore tout ou presque de Benjamin Herman. Un tireur qui visiblement n'a pas enregistré de vidéo d'allégeance à Daech."