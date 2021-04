L'événement Facebook "La Boum 2" a été supprimé du réseau social

L'événement Facebook intitulé "La Boum 2" n'est plus visible sur le réseau social. Avant sa disparition, plusieurs milliers de personnes avaient annoncé leur venue en cliquant sur le bouton "Je participe".

La police avait pris contact avec Facebook pour stopper la diffusion de l'événement sur internet. L'entreprise avait répondu qu'elle n'agissait que sur réquisition du parquet. Contacté par nos soins, le parquet de Bruxelles confirme la réponse fournie par Facebook, mais refuse tout commentaire. "L'enquête est en cours donc je ne peux rien communiquer", a réagi la porte-parole. Bref, le parquet refuse de dire s'il a requis le blocage de l'événement ou non.

Après étude, nous avons décidé de bloquer la page

Facebook a réagi par l'intermédiaire d'un de ses porte-paroles. "Notre priorité est de maintenir la sécurité des gens, aussi bien sur nos plateformes qu'en dehors. Les autorités locales nous ont informés que cette page événementielle n'était pas conforme aux exigences légales actuelles en matière de Covid-19. Après étude, nous avons décidé de bloquer la page", a-t-il précisé.

Interrogé par nos confrères de Sudpresse, un porte-parole de l'événement, Dave Monfort, s'est exprimé. "On commençait à s’approcher des 30.000 personnes. On allait ouvrir la bouteille de champagne", a-t-il dit.

Le premier événement avait rassemblé des milliers de personnes

Rappelons que le premier événement "La Boum 1", d'abord présenté comme un canular, a rassemblé des milliers de personnes dans le Bois de la Cambre, à Bruxelles, le jeudi 1er avril. La police était intervenue, des affrontements avec les participants sont survenus, quelques dizaines de personnes ont été blessées et plusieurs ont été arrêtées.

Un porte-parole du collectif L'Abîme, qui organise "La Boum 2", a été récemment auditionné par la justice. Il a été libéré suite à son audition. La personne en cause s'était signalée comme représentant du collectif L'Abîme, en mentionnant son identité et son numéro de GSM, à la Sûreté de l'Etat mercredi par téléphone et au cabinet de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden jeudi par mail, et ce parce que la ministre avait fait valoir en commission de la Chambre que les autorités belges ne parvenaient pas à entrer en contact avec le groupe.