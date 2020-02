L'ex-compagnon de Fanny, qui l'a poignardée dans un train, nie les faits: "Je ne suis en rien responsable"

Suite à l'agression au couteau dans un train jeudi dernier, l'ancien petit ami de la victime clame son innocence. Il explique être en France depuis une semaine. Il est toujours activement recherché par la police.

L'ex-compagnon de Fanny, qui l'a poignardée dans un train, clame aujourd'hui son innocence à nos confrères de SudPresse.

En cavale dans le sud de la France mais toujours joignable par téléphone, Xavier B., l'auteur présumé de l'agression au couteau de Fanny nie les faits. "Son agression est regrettable mais je ne suis en rien responsable. Je compte aller voir la police française et prendre un avocat. Je ne vais en aucun cas déposer plainte contre elle", a-t-il déclaré.

J'ai dû changer de travail

Durant six mois, il a pourtant fait connaître un véritable calvaire à sa victime. Harcèlement moral ou physique - comme dans une vidéo où il tente de la percuter avec sa voiture - jusqu'aux coups de couteau jeudi dernier dans en train en périphérie bruxelloise. L'homme est recherché par la police pour tentative d'assassinat.

"Depuis plusieurs mois déjà, je n'ai plus aucun contact avec elle. J'ai dû changer de travail à cause de cette vidéo, changer de pays et essayer de refaire ma vie", ajoute-t-il.

Il affirme aussi avoir un alibi. Le parquet de Hal-Vilvorde devrait contacter les autorités françaises via Interpol. Une procédure qui risque de prendre quelques jours avant son arrestation. Une demande d'extradition devra ensuite être envoyée à la France afin qu'il soit éventuellement jugé en Belgique.