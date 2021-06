L'ex-Diable rouge Geoffrey Mujangi Bia en prison pour culture de cannabis

(Belga) L'ancien Diable rouge Geoffrey Mujangi Bia (31 ans) a été placé sous mandat d'arrêt mercredi par le juge d'instruction, après la découverte d'une plantation de cannabis à son domicile à Asse. La nouvelle a fait les titres de plusieurs médias belges, et a été confirmée par le parquet de Hal-Vilvorde. L'ex-joueur de football nie toute implication et comparaîtra devant la chambre du conseil vendredi.

Mardi, une compagnie d'électricité s'est rendue au domicile de Mujangi Bia en raison d'une coupure de courant et d'un incendie. Au sous-sol de la maison, les travailleurs ont découvert une plantation de cannabis d'environ un millier de plants. La panne et l'incendie ont probablement été causés par l'installation technique de la plantation. Prévenue des faits, la police a vérifié qui était le propriétaire de la maison et l'ex-Diable rouge a immédiatement été arrêté. L'ancien joueur de football a prétendu qu'il louait la cave à une autre personne, sans que cela ne convainque le juge d'instruction. Mujangi Bia est soupçonné de cultiver des stupéfiants dans le cadre d'une association, et a été placé en détention.