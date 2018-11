L'heure est à l'attention et à la vigilance dans la zone de Feluy (gouverneur)

(Belga) Le gouverneur de la province de Hainaut Tommy Leclercq et les différents services d'urgence ont tenu un point presse jeudi soir au palais provincial à Mons à propos du dispositif mis en place autour du dépôt pétrolier Total à Feluy, où des violences ont éclaté les nuits précédentes. Il a indiqué que la situation était pour le moment calme.

"L'heure est à l'attention et à la vigilance accrue face à un mouvement qui s'est complexifié après une mutation d'objectif", a indiqué M. Leclercq. Sur le site de Feluy, le gouverneur a précisé que 350 agents étaient actuellement sur place, dont 310 de la police fédérale et 40 des zones de police locales, avec un renfort de la Défense, d'hélicoptères, de policiers à cheval, d'autopompes et de véhicules blindés. L'autoroute E19 est toujours fermée à la circulation entre Arquennes et Familleureux jusqu'à vendredi matin. "Nous procédons également à la surveillance des réseaux sociaux. Nous devons examiner les profils, les pseudonymes et les visages. Les éléments en notre possession plaident en faveur du maintien du dispositif en place",a ajouté le gouverneur , évoquant le week-end à venir. "Nous avons fait le point sur ce qui s'est produit, une mutation d'un nouveau mouvement, qui est venu de France, qui fait partie des nouveaux mouvements sociaux qui ont la spécificité de ne pas être structurés. On ne peut donc pas vérifier qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. On utilise les réseaux sociaux pour prendre des initiatives", a poursuivi Tommy Leclercq. "Les gilets jaunes font partie de la classe moyenne et veulent traduire que la situation n'est pas facile sur le plan économique. Mais ils ont été infiltrés par d'autres personnes dont les objectifs ne montraient aucune ambition. L'infiltration s'est transformée en occupation du groupe et du terrain". La situation dans la zone de Feluy et autour de la raffinerie Total était calme jeudi soir. "Il reste quelques rassemblements paisibles, sans violence gratuite, dans la zone de Feluy et environs", a précisé Tommy Leclercq. "La nervosité et l'agression que nous avons connues ne sont plus de mise et nous sommes donc dans la bonne voie. Mais le dispositif restera en place le temps qu'il faudra". Le procureur général de Mons Ignacio de la Serna a pour sa part annoncé la plus grande fermeté des autorités judiciaires. "Nous nous montrerons très fermes vis-à-vis des personnes qui peuvent être identifiées comme auteurs de troubles, de rébellion, de vol, de pillage ou encore de scènes de destructions", a-t-il averti. (Belga)