L'homme ayant volontairement fauché un cycliste à Roulers inculpé de tentative de meurtre

(Belga) L'automobiliste de 21 ans qui a délibérément renversé un cycliste de 67 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Roulers a été présenté à un juge d'instruction samedi. Il a été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Un psychiatre sera désigné pour mener une expertise.

Les événements remontent à vendredi, vers 18h00, à Roulers. Un jeune automobiliste a délibérément fauché un cycliste pour le faire sortir de la route. Il a ensuite pris la fuite en voiture. Un témoin a filmé la scène et le beau-père du suspect a appelé la police peu après. Le conducteur a déclaré qu'il était en colère contre le monde et qu'il voulait faire quelque chose pour résoudre le problème de la surpopulation. Il a été testé positif aux drogues. La victime a été brièvement dans un état critique mais sa vie n'est plus en danger, a indiqué le parquet samedi. (Belga)