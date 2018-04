L'homme le plus vieux de Belgique est décédé

L'homme le plus âgé de Belgique, Gustavus Leclercq, est décédé jeudi dernier à l'âge de 106 ans. Le doyen des Belges est désormais Maurits Stael, lui aussi âgé de 106 ans, a indiqué lundi la commune de Beernem (Flandre occidentale) dans laquelle ce dernier réside.

Gustavus Leclercq, ou Gustaaf, n'était le plus âgé des habitants du Royaume que depuis début mars, lorsque Jacques Clemens, 108 ans, était décédé. Originaire de Le Coq, le centenaire s'est donc éteint jeudi à l'âge de 106 ans et huit mois.



Le titre revient dès lors à Maurits Stael, qui est un mois plus jeune que M. Leclercq. Le nouveau doyen de Belgique vient de Thourout mais réside depuis peu dans une maison de repos et de soins à Beernem. "Honnêtement, nous l'ignorions car il est toujours enregistré à Thourout", a admis Johan de Rycke, le bourgmestre de la localité. "A la demande de la maison de repos et de la famille de M. Stael, aucune célébration spéciale n'a été organisée ces dernières années. Maintenant qu'il est devenu le doyen du pays, nous espérons pouvoir le féliciter et lui offrir un cadeau".



L'homme le plus âgé que la Belgique ait jamais connu est Oscar Coulembier, décédé en 2014 juste avant ses 109 ans.