L'homme tué à Beveren aurait été victime de violences faites aux homosexuels

Un homme qui a perdu la vie dans un parc à Beveren (Flandre-Orientale) aurait été victime de violences faites aux homosexuels, rapportent plusieurs médias flamands dont Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws dimanche soir. Un suspect aurait été appréhendé.

Plus tôt dans la journée, le parquet de Flandre-Orientale a confirmé que l'autopsie de la victime avait été menée mais que, dans l'intérêt de l'enquête, il ne formulerait pas de commentaire. La victime serait, selon les médias flamands, un homme célibataire de 41 ans de Sinay près de Saint-Nicolas. Un rendez-vous aurait été pris via une application de rencontre. Il aurait ensuite été tué par plusieurs agresseurs, selon Het Nieuwsblad. Rapidement, trois suspects ont été identifiés, dont un a été arrêté. Si les faits de violences faites aux homosexuels sont confirmés, il s'agirait du second assassinat à caractère homophobe en Belgique, après celui d'Ihsane Jarfi à Liège en 2012.