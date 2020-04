L'incendie dans le parc national néerlandais De Meinweg est éteint

(Belga) L'incendie survenu dans le parc national De Meinweg, situé dans la province néerlandaise du Limbourg, est à présent éteint, indiquaient vendredi les pompiers néerlandais.

Les services de secours locaux maintenaient encore un peloton sur place vendredi soir. Les pompiers allemands étaient également toujours dans l'expectative. Si la situation se confirme, les pompiers se retireront de la zone samedi et passeront le relai aux gardes forestiers. L'accès au parc est interdit aux simples visiteurs, d'après une ordonnance d'urgence interdisant l'accès à la réserve naturelle, sous peine d'amende. Le feu s'était déclaré lundi vers 13h, pour une cause encore inconnue, et a détruit au moins 200 hectares de forêt. En raison des fumées, les 4.200 habitants du village voisin de Herkenbosch avaient dû être évacués dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont été autorisés à rentrer chez eux le jeudi après-midi. (Belga)