L'indépendantiste incarcéré Jordi Sanchez de nouveau désigné candidat à la présidence de la Catalogne

(Belga) Le président du parlement catalan Roger Torrent a annoncé samedi avoir de nouveau désigné l'indépendantiste incarcéré Jordi Sanchez comme candidat à la présidence régionale de Catalogne, toujours vacante trois mois après les élections.

"Je propose le député Jordi Sanchez comme candidat à l'investiture. C'est lui qui réunit le plus de soutiens", a indiqué M. Torrent dans un tweet. Lors d'une précédente tentative fin mars, Jordi Sanchez avait retiré sa candidature car la justice espagnole refusait de le libérer pour qu'il puisse être investi. C'est la quatrième fois que le président du parlement catalan propose un candidat: il y a eu le président régional destitué par Madrid Carles Puigdemont, Jordi Sanchez une première fois et l'ancien porte-parole de l'exécutif catalan Jordi Turull. L'investiture de M. Puigdemont s'était révélée trop compliquée à mettre en oeuvre en raison de son installation en Belgique, où il échappait aux poursuites de la justice espagnole. Le leader indépendantiste avait décidé d'y renoncer "provisoirement". Celle de Jordi Turull avait été tuée dans l'oeuf par la décision de la justice espagnole de l'inculper pour "rébellion" aux côtés d'autres dirigeants indépendantistes et de l'incarcérer entre les deux tours de vote du parlement. Carles Puigdemont a apporté samedi son soutien à la nouvelle candidature de Jordi Sanchez. "Il faut aujourd'hui réclamer que l'Etat (espagnol) change d'attitude. Qu'il garantisse les droits politiques de notre député Jordi Sanchez à être président. Il garde intacts ses droits comme député et à être président" régional, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin, au lendemain de sa remise en liberté après son arrestation le 25 mars. Comme M. Puigdemont, Jordi Sanchez, ancien dirigeant de la puissante association indépendantiste Assemblée nationale catalane (ANC), est inculpé pour "rébellion". Et pour être investi il doit obtenir une autorisation de sortie du juge. Il est en détention provisoire depuis la mi-octobre pour avoir participé le 20 septembre à une manifestation autour d'un bâtiment perquisitionné par des agents des forces de l'ordre, qui n'avaient pas pu en sortir pendant plusieurs heures. Si un nouveau président de Catalogne n'est pas désigné avant le 22 mai, de nouvelles élections régionales seront automatiquement convoquées. Un porte-parole de la présidence du parlement catalan a déclaré samedi à l'AFP qu'une nouvelle séance d'investiture serait convoquée dans les prochains jours. Une décision sur la date sera prise la semaine prochaine, a-t-il précisé. Tant qu'elle n'a pas d'exécutif, la Catalogne reste sous la tutelle de Madrid, décidée après la déclaration d'indépendance mort-née du 27 octobre. (Belga)