Au lendemain, de la campagne de sensibilisation poignante lancée par Infrabel au sujet des dangers liées aux incursions sur les voies de chemin de fer, un père de famille brabançon signale une vidéo circulant sur le réseau social TikTok. Les images montrent un adolescent accroché à un train en marche. L’an dernier, une personne est décédée en s’adonnant à cette pratique.

"Quand j’ai vu cette vidéo sur TikTok, je me suis dit qu’ils étaient fous", nous confie par téléphone Thomas (prénom d’emprunt), après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. La vidéo dont parle ce trentenaire, père de trois enfants, est celle d’un groupe d’adolescents s’amusant sur le quai d’une gare, avant que l’un d’eux ne s’accroche à un train en marche tout en se filmant. Le commentaire de l'un d'eux évoque la gare de Tubize. "Ces jeunes ne se rendent pas compte du risque qu’ils prennent", déplore Thomas qui a décidé de dénoncer ces faits pour éviter que "d’autres jeunes ne les imitent".

Lors d’accident, on a déjà constaté qu’il ne faut même pas le toucher pour être électrocuté

Ils risquent la mort : "Chuter d'un train qui avance à 100 km/h, c'est très violent"

Et pour cause, le risque pour leur vie est réel. "On les appellent les train surfers, éclaire Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, société de gestion des chemins de fer. Le risque principal est qu’ils chutent et en meurent: un train avance à une vitesse pouvant atteindre 130 km/h. Il s’agit donc d’une chute très violente. Par ailleurs, ils peuvent, lors de cette chute, atterrir sur la voie opposée et être écrasés par un train arrivant en sens inverse". Sans compter les risques éventuels d’électrocution s’ils s’approchent du toit : "Un caténaire, c’est 3.000 volts, rappelle le porte-parole d’Infrabel. Lors d’accident, on a déjà constaté qu’il ne faut même pas le toucher pour être électrocuté : lorsqu’on s’en approche, cela peut créer un arc électrique tellement puissant qu’on est électrocuté".

L’autre risque que ces jeunes prennent est d’endetter leurs parents : "Les amendes pour ce genre de faits sont salées et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros", rappelle Frédéric Sacré.

600 signalements par an: la pointe de l'iceberg ?



Selon les chiffres d'Infrabel, 600 signalements sont effectués chaque année pour avertir d'une incursion sur les voies de chemins de fer. "Cela veut donc dire qu'il y a beaucoup plus de cas, puisque les 600 cas représentent uniquement ceux qui ont été vus et dénoncés", rappelle Frédéric Sacré.

L’an dernier, un "train surfer" est décédé de cette pratique dangereuse.