L'inspecteur Caroy caricaturé sur une bouteille de bière: "Inconcevable" selon le policier

L'inspecteur de la zone de police boraine, Bertrand Caroy, a réagi mardi, quelques jours après le prononcé du jugement dans le dossier qui l'opposait à la Brasserie du Borinage.

Le responsable du service circulation de la police boraine avait intenté une action judiciaire contre la brasserie, à qui il reprochait d'avoir utilisé son image à son insu sur l'étiquette d'une bière produite par la coopérative brassicole de Boussu.



Le tribunal civil du Hainaut, division de Mons, a rendu son jugement le 23 décembre dans lequel la brasserie a été jugée coupable. "Je n'ai jamais donné mon accord, je n'ai à aucun moment rencontré les personnes de la brasserie pour dire que, oui, j'acceptais de me retrouver sur une bière", a indiqué mardi Bertrand Caroy lors d'une conférence de presse. "Je travaille au niveau de la sécurité routière depuis de nombreuses années. Je combats l'alcool au volant et il était inconcevable pour moi et pour la police de me retrouver sur une bière à 6,5 degrés d'alcool."

"Je voulais, dans cette procédure, faire respecter mes droits de citoyen, mes droits à l'image", a encore expliqué Bertrand Caroy. "Concernant les dommages, je précise qu'à aucun moment je n'ai eu l'intention de garder une quelconque somme d'argent. La somme de 2.000 euros déterminée par le juge sera intégralement reversée à l'association des parents d'enfants victimes de la route, une association avec laquelle nous travaillons depuis années."