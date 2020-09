L'oncle du garçon de 12 ans qui avait disparu soupçonné d'enlèvement et interpellé

(Belga) Ilias, 12 ans, jeune habitant de Mortsel disparu depuis jeudi, a été retrouvé dimanche dans la commune wallonne de Steenkerque (Braine-le-Comte, Hainaut), en compagnie de son oncle. Ce dernier a été interpellé et est soupçonné d'enlèvement, confirme le parquet d'Anvers. L'homme de 26 ans va être présenté au juge d'instruction.

Dimanche matin, la police locale avait déjà tenté de contacter l'oncle d'Ilias, non pas en tant que suspect mais pour plus d'informations. Vers midi, le garçon a pu être retrouvé en bonne santé à Steenkerque. Il faisait du vélo avec son oncle. L'homme a été interpellé et soupçonné d'enlèvement avec violence, menace ou ruse, a indiqué le parquet d'Anvers. Il sera traduit devant le juge d'instruction plus tard dimanche ou lundi. Ilias a disparu jeudi matin après avoir quitté Mortsel pour aller à l'école à Edegem à vélo. Il n'y est jamais arrivé. "Nous avons tout de suite considéré la disparition comme inquiétante", a déclaré Lieselotte Claessens du parquet d'Anvers. Un juge d'instruction avait été désigné vendredi. Après plusieurs jours de recherche, le jeune garçon a pu être retrouvé dimanche. Il a été renvoyé dans sa famille. (Belga)