L'opération policière à Forest était une perquisition dans une affaire de drogue

(Belga) L'importante opération policière qui avait lieu samedi soir avenue Général Dumonceau à Forest était une perquisition menée dans le cadre d'une affaire de drogue, a indiqué le parquet de Bruxelles.

L'opération a débuté plus tôt dans la soirée après l'interpellation, sur le fait, d'un homme suspecté de trafic de drogue par la zone de police de Montgomery (Etterbeek/Woluwe Saint-Pierre/Woluwe Saint-Lambert). À la suite de cette intervention, une perquisition a été effectuée avenue Général Dumonceau. La police craignait qu'une personne se retranchait, armée, dans la maison qui devait être perquisitionnée. La police a donc bouclé le quartier et demandé le renfort d'un hélicoptère à la police fédérale avant de fouiller l'habitation. En fin de compte, personne n'était présent dans la maison, et aucune arme n'a été trouvée. (Belga)