L'opposant russe Alexeï Navalny libéré après 30 jours de détention

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a annoncé avoir été libéré jeudi après avoir purgé 30 jours de détention, à quelques heures du coup d'envoi du Mondial 2018 en Russie.

"Je suis de nouveau avec vous après un séjour de 30 jours en détention. Je suis terriblement heureux d'être en liberté", a-t-il écrit sur Twitter. Alexeï Navalny, qui a fêté son 42e anniversaire lors de ce nouveau passage en prison, avait été condamné le 15 juin pour avoir organisé une manifestation deux jours avant l'investiture de Vladimir Poutine à un quatrième mandat présidentiel, et pour avoir désobéi aux forces de l'ordre. Sous le mot d'ordre "Il n'est pas notre tsar", l'opposant avait appelé le 5 mai dernier ses partisans à sortir dans les rues. Des milliers de personnes avaient manifesté dans de nombreuses villes du pays. M. Navalny a multiplié ces derniers mois les manifestations pour faire pression sur le Kremlin, après avoir été déclaré inéligible à l'élection présidentielle du 18 mars, remportée sans surprise par Vladimir Poutine. Ces rassemblements ont attiré notamment de nombreux jeunes, qui partagent abondamment sur les réseaux sociaux ses enquêtes sur la corruption des élites. En octobre 2017, il avait passé 20 jours en détention. Sur le réseau social Instagram, l'opposant a longuement décrit jeudi les conditions de sa détention: "Toutes les cellules ont été rénovées, les grilles peintes. A la place de trous dans le sol, ils ont mis des toilettes" et "la nourriture est meilleure que dans un restaurant". "Apparemment, les autorités n'excluent pas d'avoir à arrêter pour ébriété publique des supporters anglais ivres et ils ne veulent pas qu'ils ternissent la réputation" de la Russie, a-t-il estimé. "Si vous comptez violer l'ordre public, dépêchez-vous. Après la Coupe du Monde, le carrosse doré se transformera en citrouille", a-t-il ajouté. Un décret signé par le président Vladimir Poutine restreint drastiquement le droit des Russes à manifester pendant le Mondial-2018, qui doit débuter à 15h00 GMT (17h00 HB) jeudi. Les événements publics non sportifs ne pourront ainsi se tenir, dans les régions des villes hôtes, uniquement à des lieux et à des horaires approuvés par les autorités.