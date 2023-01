L'Ordre français des avocats de Bruxelles dénonce la condamnation d'Olivier Vandecasteele

(Belga) Le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, qui regroupe les avocats belges et étrangers ayant leur cabinet à Bruxelles, dénonce la condamnation, par l'Iran, du Belge Olivier Vandecasteele à une peine de 40 ans de prison et à 74 coups de fouet, a-t-il fait savoir mercredi après-midi par voie de communiqué.

L'institution "s'élève avec force contre cette condamnation" qu'elle juge être prise "au mépris du respect des droits de la défense de l'accusé, sans l'assistance d'un avocat librement choisi par celui-ci et alors qu'il était détenu arbitrairement, dans des conditions faisant fi du respect de sa personne et de son intégrité physique et morale." L'organisme conclut son message en exhortant les autorités iraniennes à ne pas appliquer cette peine, tout en appelant ses homologues belges et internationaux à agir "pour que les moyens politiques et diplomatiques utiles soient mis en œuvre pour obtenir la libération rapide d'Olivier Vandecasteele." (Belga)