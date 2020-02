L’unité "spéciale" de la police des chemins de fer dissoute suite à nos révélations

En octobre 2019, nous vous dévoilions l’existence, au sein de la police des chemins de fer, d’une équipe mobile de protection au fonctionnement trouble. Cagoulés, munis de boucliers balistiques, de gilets tactiques et d'un armement particulier, les membres de cette équipe faisaient fortement penser à une unité spéciale. Profitant de cette confusion des rôles, les responsables de l’équipe se sont même fait passer auprès de certaines zones de police (comme celle de Louvain-La-Neuve) pour des spécialistes en terme de perquisitions, et ils en ont réalisé. Ils n’avaient en réalité aucune compétence pour revendiquer un tel rôle et faire des opérations de ce type.

La mise en place de cette équipe n’avait d’ailleurs aucun cadre légal. De plus, les formations et les équipements étaient inadéquats. Nous révélions par exemple qu’ils avaient récupéré, sans aucune autorisation, un bouclier qui avait été utilisé et déclassé (rendu non utilisable) lors de l’assaut de la rue du Dries à Forest contre des terroristes dont Salah Abdeslam.



La direction générale de la police administrative a pris ces éléments au sérieux et a menée un audit du fonctionnement de cette unité. Le résultat est sans appel: la Mobile Protection Team est dissoute.

RTLinfo a consulté un document interne de la police fédérale concernant la fin des activités de ce groupe en voici un extrait: "Le directeur général a décidé de dissoudre ce service avec effet immédiat. Tous les membres du personnel qui faisaient partie de ce service seront mis à la disposition de la SPC Bruxelles (police des chemins de fer). Les Services MPT tel que mis en place par la SPC ne respecte toujours pas les principes de base des équipes MPT au sein de la Police Fédérale. Les véhicules, l’ensemble du matériel et les tenues noires seront restitués immédiatement et dans leur intégralité."

Ces policiers réintègrent donc sans discussion possible les équipes "classiques" et retrouveront sans délai les missions de base de la police des chemins de fer.