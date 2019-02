La Belgique accepte d'accueillir l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo

(Belga) La Belgique a accepté la demande de la Cour pénale internationale d'accueillir sur son territoire l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a indiqué samedi à Belga un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Vendredi, la Cour pénale internationale (CPI) a libéré sous conditions M. Gbagbo, acquitté il y a plus de deux semaines de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. "La Belgique a reçu une demande de coopération de la Cour en raison des liens familiaux de Laurent Gbagbo dans notre pays", a expliqué Karl Lagatie, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "La Belgique soutient les juridictions pénales internationales et nous avons donc répondu positivement à cette demande." Laurent Gbagbo devra se tenir à disposition de la Cour pendant la durée de l'appel, a encore précisé le ministère. (Belga)