La bourgmestre d'Esneux prend des mesures pour éviter des rassemblements

(Belga) La bourgmestre d'Esneux (province de Liège), Laura Iker, a annoncé dimanche la mise en place de mesures suite au rassemblement de samedi après-midi sur le territoire de sa commune. Des centaines de personnes setrouvaient notamment sur la place de Tilff, devant des établissements Horeca réalisantun service take away.

Consciente que l'Horeca est exsangue et la population désabusée, Laura Iker estime néanmoins que les événements de samedi sont inadmissibles: «Afin d'éviter que de tels débordements se reproduisent, j'ai personnellement eu des contacts avec certains gérants d'établissements Horeca. Conscients de la problématique engendrée et du fait qu'ils ont été dépassés par la tournure des événements, certains ont décidé de ne plus participer à ce mouvement « Taste of Liberty » et donc de ne plus ouvrir avant la date d'ouverture qui sera officiellement fixée par les autorités supérieures», précise la bourgmestre. Des débordements qui ont poussé les autorités à agir. Un arrêté de police sera d'ailleurs pris lundi matin afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément, tant sur la place de Tilff que sur le Quai de l'Ourthe et dans le centre d'Esneux: «Le port du masque sera à nouveau obligatoire à ces différents endroits de la commune. L'appui de la police fédérale a été officiellement sollicité auprès des services du gouverneur afin de faire appliquer strictement ces mesures». Laura Iker termine en indiquant chercher une solution pérenne dans ce contexte: «Je sollicite le gouvernement fédéral à envisager la possibilité pour le secteur Horeca d'ouvrir leur terrasse. Cela permettrait une bouffée d'oxygène, tant pour le secteur que pour les particuliers, tout en permettant à la police d'assurer un contrôle efficace». (Belga)