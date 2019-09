La centrale d'urgence à nouveau opérationnelle dans le Brabant flamand

(Belga) La centrale d'urgence 112 est à nouveau opérationnelle dans la province du Brabant flamand depuis 20h30, indiquent les services de secours de la zone.

Les centrales d'urgence 112 des provinces du Brabant flamand et de Namur ainsi que les centrales 101 du Brabant flamand, de Namur et du Limbourg ont été difficilement accessibles un certain temps ce jeudi après-midi. Diverses procédures de sauvegarde et de récupération ont été lancées et les connexions téléphoniques ont été progressivement rétablies. (Belga)