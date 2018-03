La Centrale Générale et Horval - Verviers victimes d'un détournement

(Belga) La section verviétoise de la Centrale Générale - FGTB a déposé plainte mardi matin contre son ancien comptable pour détournement de fonds. En aveux, ce dernier exerçait cette fonction pour la Centrale Générale - FGTB et Horval depuis 27 ans, indique le syndicat socialiste. Le montant exact du montant détourné n'est pas connu.

L'escroquerie a été découverte après le départ à la pension du comptable et à la suite de la réorganisation du service qui a suivi. "Ni les services de la section de Verviers ni la confiance que nos affiliés nous témoignent chaque jour ne doivent souffrir de cette trahison. Il s'agit bien ici d'un acte isolé au nom d'un enrichissement personnel malhonnête qui bafoue toutes les valeurs que nous défendons au quotidien", précise la FGTB. "Pour l'heure, la Centrale Générale - FGTB et Horval s'en remettent totalement à la justice avec laquelle elles veulent collaborer le plus sereinement possible", ajoute-t-elle en indiquant qu'elle ne s'exprimera pas davantage. (Belga)