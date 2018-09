La circulation des trains interrompue à Landen à la suite d'un bris de caténaire

La circulation des trains a été interrompue samedi matin à Landen (Brabant flamand) en raison d'un bris de caténaire en gare, a annoncé la SNCB.



L'incident s'est produit vers six heures du matin. Des navettes de bus ont notamment été mises en place entre Tirlemont et Landen, entre Landen et Hasselt et entre Landen et Waremme, précise un porte-parole de la SNCB.