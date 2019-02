La circulation des trains interrompue entre Hal et Enghien suite à un heurt de personne

La circulation des trains a été interrompue ce lundi en fin de matinée entre Hal et Enghien. "Police, ambulance et Samu au passage à niveau dans la rue Caporal Trésignies à Bierghes", nous a prévenu un témoin via le bouton orange Alertez-nous.



La SNCB confirme que la circulation ferroviaire a été interrompue sur la ligne 94. "Heurt de personne. Durée indéterminée de l'interruption", précise la société des chemins de fer sur internet.



Il est conseillé aux voyageurs entre Bruxelles-Midi et Ath de voyageur via Jurbise, et aux navetteurs entre Bruxelles-Midi et Grammont de voyager via Denderleeuw.