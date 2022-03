La circulation en gare de Namur interrompue en raison d'un enfant aperçu sur les voies

(Belga) La circulation des trains en gare de Namur a été interrompue pendant près d'une demi-heure, jeudi soir, alors qu'un enfant aurait été aperçu sur les voies. Ce dernier n'a pas encore été localisé.

Le trafic a été suspendu à 21h10, après le signalement. Il a repris à 21h45 en raison du nombre de voyageurs qui se massaient sur les quais, a indiqué la porte-parole d'Infrabel Jessica Nibelle. Les trains sont repartis en "marche prudente", roulant à 5 km/h en entrée et sortie de gare. "On n'a toujours pas localisé l'enfant, il se pourrait qu'il se cache dans la gare", a précisé la porte-parole. "Une quinzaine d'agents de Sécurail et de la police des chemins de fer est à sa recherche". (Belga)