La circulation ferroviaire à l'arrêt entre Bruxelles et Ottignies: une personne a été heurtée par un train

La circulation ferroviaire est à l'arrêt ce vendredi matin sur la ligne 161, entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies. Une personne a été heurtée par un train vers 06h45, à hauteur de Groenendael, indique un porte-parole d'Infrabel.



Le gestionnaire du rail dit mettre tout en oeuvre pour limiter les inconvénients. "Certains trains sont détournés à partir de Bruxelles-Nord vers Louvain, puis de Louvain vers Ottignies", précise-t-il. Les voyageurs entre Bruxelles et Namur peuvent également voyager via Charleroi-Sud. Le trafic ne pourra reprendre normalement que "dans deux ou trois heures", estime encore le porte-parole vers 7h30.