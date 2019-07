La circulation ferroviaire entre la Belgique et la France totalement à l'arrêt

En raison d'une avarie caténaire survenue en début d'après-midi à la frontière franco-belge, côté français, la circulation ferroviaire est intégralement interrompue entre la Belgique et la France, signale Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure.



A priori, un problème technique serait à l'origine de l'avarie. Les trains vers la France passant par Mouscron, Tournai et Esplechin sont, en conséquence, limités à ces gares plutôt que de continuer vers la frontière, depuis environ 14h00, signale Infrabel. On ne sait pas actuellement combien de temps durera l'interruption.