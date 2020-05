La circulation ferroviaire interrompue sur la ligne reliant Bruxelles-Midi à Namur

Plusieurs témoins nous ont signalé via notre bouton orange Alertez-nous des perturbations sur le réseau ferroviaire entre Ottignies et Gembloux. Sur son site, la SNCB confirme que la circulation est interrompue sur la ligne Bruxelles-Midi - Gembloux suite à un heurt de personne. Selon la société, des retards et suppressions sont possibles. "Les trains IC Bruxelles-Midi - Dinant ne roulent pas plus loin que Ottignies. Les trains IC Bruxelles-Midi - Luxembourg passent par Charleroi-Sud. Les trains IC Liers - Bruxelles-Midi ne roulent pas plus loin que Namur", annonce la SNCB.

Des bus de remplacement ont été mis en place.