La circulation reprend partiellement après l'explosion à Bologne

(Belga) L'enquête était en cours mardi à Bologne pour tenter de déterminer pourquoi, malgré les normes de sécurité en vigueur, un camion-citerne a explosé lundi après-midi sur le périphérique de cette ville du nord de l'Italie, un axe essentiel sur lequel la circulation a pu partiellement reprendre.

L'accident a fait un mort - le chauffeur du camion-citerne - et plus de 70 blessés, dont une quinzaine ont été grièvement atteints. Sur les images d'une caméra de surveillance du trafic diffusées par la police, on peut voir que le camion-citerne a percuté par l'arrière un camion à l'arrêt : le choc a provoqué une petite explosion et un incendie qui a, dans un second temps et une fois l'autoroute évacuée, causé l'énorme explosion. Sa violence a entraîné l'effondrement d'une partie de la chaussée sur une autre route située en-dessous. Mais après des contrôles de sécurité toute la nuit sur la structure, la circulation a été rouverte dans les deux sens dans la matinée sur la partie de chaussée encore intacte. "Maintenant il faut faire toute la vérité sur ce très grave accident", a déclaré le ministre des Transports, Danilo Toninelli. Sur les images vidéo, le camion-citerne ne semble même pas essayer de freiner pour éviter le camion devant lui. (Belga)