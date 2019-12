La cour d'appel réduit la peine pour vol à main armée et rébellion de A. J., connu de la justice depuis de longues années

La cour d'appel du Hainaut a réformé, lundi, un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Mons, lequel avait condamné A.J (60 ans) à une peine de douze ans de prison ferme. En appel, il écope d'une peine de dix ans, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour dix ans également. La peine de dix ans est confirmée pour son complice.

Le 2 novembre 2018, vers 18h30, le couple était en train de regarder la télé quand le duo s'est présenté à la porte d'entrée. A.J (60 ans) était en possession d'une arme de poing. L'homme encagoulé a repoussé le vieil homme contre le mur et a menacé de le tuer, avant de l'attacher aux poignets et aux chevilles avec un ruban adhésif. C'est P.K (38 ans), avec lequel il fut interné, qui l'a emmené dans cette sinistre aventure consistant à dépouiller des personnes âgées, ses grands-parents. Il voulait vider leur coffre-fort. Dans leur fuite, les prévenus ont foncé dans un véhicule de police. Les policiers ont fait usage de leur arme à feu pour empêcher les deux hommes de fuir. Lors de leur interpellation, ils se sont rebellés. A.J a été condamné vingt-cinq fois et a été interné dès 1978. Des nombreux vols avec violence figurent sur son casier judiciaire avec de grosses condamnations. Il a été interné en 2015 et a commis les faits quelques mois après avoir été libéré à l'essai. Quant à P.K, il est interné depuis l'âge de ses 18 ans. Cinq condamnations figuraient sur son casier judiciaire.