La Croatie confirme les condamnations d'un ex-Premier ministre et d'un PDG hongrois

(Belga) La plus haute cour de Croatie a annoncé lundi la confirmation des peines de prison infligées à un ex-Premier ministre et au patron du géant pétrolier et gazier hongrois MOL, dans une affaire de corruption qui empoisonne les relations bilatérales depuis des années.

La Cour suprême a confirmé les peines prononcées en 2019 contre l'ancien Premier ministre croate Ivo Sanader et Zsolt Hernadi, le PDG du groupe MOL, pour avoir "reçu et donné des pots-de-vin", respectivement six ans et deux ans de prison. Cette affaire, qui pèse sur les relations entre les deux voisins membres de l'Union européenne, remonte à un accord qui avait octroyé à MOL le contrôle du groupe gazier et pétrolier croate INA en 2009. L'ex-Premier ministre croate, qui purge déjà une peine de prison dans une autre affaire de pots-de-vin, avait passé un accord avec Zsolt Hernadi pour empocher 10 millions d'euros en échange de son feu vert à la prise de contrôle par MOL du groupe pétrolier croate. MOL, dont le principal actionnaire est le gouvernement hongrois, détient 49% de l'INA, le gouvernement croate en contrôlant 44%. La Croatie réclame l'arrestation de Zsolt Hernadi depuis des années mais la Hongrie refuse de l'extrader. (Belga)