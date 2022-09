La Croix-Rouge forme et sensibilise aux premiers secours dès l'âge de 4 ans

(Belga) La Croix-Rouge propose à tout un chacun de se sensibiliser et de se former aux premiers secours, et ce, dès l'âge de 4 ans. L'ONG profite de la Journée mondiale des premiers secours, fixée au 10 septembre, pour attirer l'attention du public sur cette question.

Concrètement, cela commence par des sensibilisations dès la maternelle, puis durant le cursus primaire, avec notamment les cours de "Benjamin secouriste". Dès l'âge de 12 ans, les élèves peuvent passer le brevet européen de premier secours (BEPS) leur permettant de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, annonce l'ONG. Depuis une dizaine d'années, la Croix-Rouge forme les enseignants qui deviennent à leur tour formateurs pour leurs élèves et ce, afin de développer l'offre dans toutes les écoles belges. Le BEPS est la formation la plus suivie en Belgique. Obtenir ce brevet permet de réagir efficacement face à des situations urgentes où un massage cardiaque peut sauver une vie. "N'oublions pas qu'en cas d'urgence, l'ambulance met en moyenne une dizaine de minutes pour arriver sur les lieux. Dix minutes durant lesquelles le premier intervenant peut faire la différence", déclare l'ONG. Quelque 42.000 personnes ont été formées aux premiers secours par la Croix-Rouge en 2021, dont 11.000 en milieu professionnel et 7.000 en milieu scolaire ou parascolaire. L'objectif affiché est que "dans chaque famille du pays, au moins une personne soit formée aux premiers secours et donc capable d'intervenir en urgence, dans neuf situations d'urgence sur dix, le témoin du drame étant un proche de la victime", explique une porte-parole de la Croix-Rouge. (Belga)